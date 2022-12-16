ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России, но ослабил некоторые предыдущие ограничения

Совет Европейского Союза 16 декабря официально принял девятый санкционный пакет против Российской Федерации в ответ на развязанную Россией войну против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Рады.

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"После еды и голода Путин теперь выбрал оружием зиму, сознательно лишая миллионы украинцев воды, электроэнергии и отопления. Европейский Союз реагирует на эту последнюю эскалацию и военное преступление 9-м пакетом жестких санкций. Мы будем продолжать нацеливаться на экономику и против тех, кто играет роль в этой жестокой войне", - прокомментировал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС вводит новые меры по экспортному контролю и ограничению товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем значительного расширения списка субъектов, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Санкции дополнительно вводятся против 168 учреждений военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космонавтикой. То есть теперь будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию.

В то же время ЕС ослабил некоторые ограничения, позволив разморозить активы и экономические ресурсы лиц , которые имели значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в санкционный список.

Совет ЕС решил заморозить активы еще двух российских банков, но не уточнил каких именно. Также добавят Российский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на которые распространяется полный запрет на сделки.

Кроме того, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание четырех российских СМИ : НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал. Ввели запрет на предоставление РФ услуг по рекламе в ЕС, маркетинговым исследованиям и опросу общественного мнения, а также услугам по испытаниям и технической проверке продукции.

Также запретили новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности по добыче полезных ископаемых и карьеров, связанных с определенным критическим сырьем. Кроме экономических санкций, Совет решил принять комплексный пакет индивидуальных санкций.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести девятый пакет санкций против России 7 декабря.

Новый пакет санкций призван подавить "укрепление российского промышленного потенциала посредством расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".