Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России, но ослабил некоторые предыдущие ограничения

ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России, но ослабил некоторые предыдущие ограничения

Совет Европейского Союза 16 декабря официально принял девятый санкционный пакет против Российской Федерации в ответ на развязанную Россией войну против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Рады.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"После еды и голода Путин теперь выбрал оружием зиму, сознательно лишая миллионы украинцев воды, электроэнергии и отопления. Европейский Союз реагирует на эту последнюю эскалацию и военное преступление 9-м пакетом жестких санкций. Мы будем продолжать нацеливаться на экономику и против тех, кто играет роль в этой жестокой войне", - прокомментировал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС вводит новые меры по экспортному контролю и ограничению товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем значительного расширения списка субъектов, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Санкции дополнительно вводятся против 168 учреждений военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космонавтикой. То есть теперь будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию.

В то же время ЕС ослабил некоторые ограничения, позволив разморозить активы и экономические ресурсы лиц, которые имели значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в санкционный список.

Совет ЕС решил заморозить активы еще двух российских банков, но не уточнил каких именно. Также добавят Российский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на которые распространяется полный запрет на сделки.

Кроме того, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание четырех российских СМИ: НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал. Ввели запрет на предоставление РФ услуг по рекламе в ЕС, маркетинговым исследованиям и опросу общественного мнения, а также услугам по испытаниям и технической проверке продукции.

Также запретили новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности по добыче полезных ископаемых и карьеров, связанных с определенным критическим сырьем. Кроме экономических санкций, Совет решил принять комплексный пакет индивидуальных санкций.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести девятый пакет санкций против России 7 декабря.

Новый пакет санкций призван подавить "укрепление российского промышленного потенциала посредством расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Автор:
Вита Молодан