ЕС планирует запретить экспорт ноутбуков, жестких дисков, камер и объективов в РФ

Европейская комиссия хочет нанести вред военно-промышленному комплексу России новым девятым пакетом санкций, относящимся к ряду отраслей промышленности.

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Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что новый пакет санкций имеет целью подавить "укрепление российского промышленного потенциала" посредством расширенного списка из 169 поставляющих товары организаций, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Двигатели беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с массовыми беспорядками и электронные компоненты подпадают под новые санкции, говорится в тексте документа, который есть в распоряжении издания.

ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиационной и космической промышленности "включая авиационные двигатели и их части", а также под новые ограничения попадут ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы.

В отдельном документе с перечнем новых организаций, которым грозят санкции, также будут приостановлены лицензии на вещание телеканалов НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

Послы ЕС обсуждают список новых санкций, чтобы принять их в начале следующей недели. Эти предложения должны быть поддержаны всеми странами ЕС.

Напомним, Еврокомиссия в среду, 7 декабря, предложила ввести девятый пакет санкций против России.