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Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: що до нього увійде
Єврокомісія у середу, 7 грудня, запропонувала запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише пресслужба ЄК.
"Росія продовжує нести Україні смерть і розруху. Вона навмисно завдає ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, намагаючись паралізувати країну на початку зими. Ми підтримуємо Україну і змушуємо Росію платити за свою жорстокість. І сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев’ятим пакетом санкцій", - зазначила вона.
За її словами, Єврокомісія пропонує додати до санкційного списку ще близько 200 фізичних та юридичних осіб. Серед них: військові, представники російського оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Цей список охоплює ключові фігури у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до Росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції", - наголосила вона.
Крім того, пропонується ввести санкції проти ще трьох російських банків, включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів.
Також в рамках нового пакета санкцій пропонується ввести додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, у тому числі на певні хімічні компоненти, нервово-паралітичні речовини, електроніку та програмне забезпечення, які можуть бути використані у воєнних цілях.
"По-четверте, ми перекриємо доступ Росії до дронів і безпілотних літальних апаратів. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до Росії моторів для дронів, а також експорт до третіх країн, як Іран, які можуть постачати дрони Росії", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Також пропонується заблокувати ще чотири російських телеканали в ефірі та на усіх платформах.
Ще Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.
Нагадаємо, в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту.