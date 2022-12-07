Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ: что в него войдет

Еврокомиссия в среду, 7 декабря, предложила ввести девятый пакет санкций против России.

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Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет пресс-служба ЕК.

"Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Она намеренно наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, пытаясь парализовать страну в начале зимы. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость. И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций ", – отметила она.

По ее словам, Еврокомиссия предлагает добавить в санкционный список еще около 200 физических и юридических лиц. Среди них: военные, представители российского оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

"Этот список охватывает ключевые фигуры в жестоких и умышленных ракетных ударах России по мирному населению, в похищении украинских детей в Россию и в хищении украинской сельскохозяйственной продукции", - подчеркнула она.

Кроме того, предлагается ввести санкции против еще трех российских банков, включая полный запрет транзакций Российского банка развития регионов.

Также в рамках нового пакета санкций предлагается ввести дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, в том числе определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.

"В-четвертых, мы перекроем доступ России к дронам и беспилотным летательным аппаратам. Мы предлагаем запретить прямой экспорт в Россию моторов для дронов, а также экспорт в третьи страны, как Иран, которые могут поставлять дроны России", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Также предлагается заблокировать еще четыре российских телеканала в эфире и на всех платформах.

Еще Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.

Напомним, в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть.