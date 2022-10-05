Країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту

Країни-члени Євросоюзу 5 жовтня погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації, що введуть через розв'язання війни Росією проти України. Про це повідомила президент європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо 8-го пакету санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ні на фіктивні путінські референдуми, ні на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати Кремль платити", - написала Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

Постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс повідомив, що восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії включає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, деревини, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборона на різні послуги.

Під санкції потрапили 35 нових осіб та компаній, залучених у війну, фіктивні "референдуми" та пропаганду.

8th #Russia sanctions package just approved in 🇪🇺Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h — Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) October 5, 2022

Представниця Чехії в ЄС Едіта Хрда уточнила, що після погодження нового санкційного пакету країнами блоку розпочнеться письмова процедура, санкції набувають чинності з моменту публікації в офіційному журналі. Всі деталі нового санкційного пакету опублікують згодом. Наразі максимальна ціна на російську нафту, яку встановив ЄС, невідома.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.