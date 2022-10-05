Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть

Страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации, которые будут введены из-за развязывания войны Россией против Украины. Об этом сообщила президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов относительно 8-го пакета санкций. Мы двигались быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять Кремль платить", - написала Урсула фон дер Ляен в Twitter.

Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что восьмой пакет санкций ЕС против России включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, древесины, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, запрет на различные услуги. Под санкции попали 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные "референдумы" и пропаганду.

8th #Russia sanctions package just approved in 🇪🇺Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h — Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) October 5, 2022

Представительница Чехии в ЕС Эдита Хрда уточнила, что после согласования нового санкционного пакета странами блока начнется письменная процедура, санкции вступают в силу с момента публикации в официальном журнале. Все детали нового санкционного пакета будут опубликованы впоследствии. Пока максимальная цена на российскую нефть, которую установил ЕС, неизвестна.

Напомним, ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. "Потолок" планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.

