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Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть
Страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации, которые будут введены из-за развязывания войны Россией против Украины. Об этом сообщила президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов относительно 8-го пакета санкций. Мы двигались быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять Кремль платить", - написала Урсула фон дер Ляен в Twitter.
Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что восьмой пакет санкций ЕС против России включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, древесины, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, запрет на различные услуги. Под санкции попали 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные "референдумы" и пропаганду.
Представительница Чехии в ЕС Эдита Хрда уточнила, что после согласования нового санкционного пакета странами блока начнется письменная процедура, санкции вступают в силу с момента публикации в официальном журнале. Все детали нового санкционного пакета будут опубликованы впоследствии. Пока максимальная цена на российскую нефть, которую установил ЕС, неизвестна.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. "Потолок" планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.