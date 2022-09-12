"Большая семерка" может ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель

В базирующейся в Вашингтоне компании ClearView Energy Partners заявили, что официальные лица стран G7 обсуждали диапазон $40-$60 за баррель российской нефти.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, верхний предел этого диапазона соответствует историческим ценам на российскую нефть, тогда как нижний ближе к предельным издержкам производства в РФ.

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли отметил, что те страны G7, которые имели длительные экономические и военные отношения с Россией, могут являться сторонниками более высокого лимита, к тому же, слишком низкая верхняя планка цены на российскую нефть может лишить части рынка Саудовскую Аравию и других экспортеров нефти.

"Уровень лимита будет определяться как количественными, так и качественными причинами", - отметил Боб Макнелли.

Напомним, что Индонезия может начать покупать нефть у РФ.