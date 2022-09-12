"По хорошей цене" Индонезия может начать покупать нефть у РФ - FT

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Джакарта рассмотрит "все варианты" для сохранения энергетической стабильности, в том числе возможность покупать нефть у России, "чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке". Об этом Видодо сообщил в интервью газете Financial Times.

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"Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страны, которые предложат лучшую цену, конечно (Индонезия согласится - Delo.ua). Правительство обязано найти разные источники для удовлетворения энергетических потребностей своего народа", - сказал Видодо.

FT со ссылкой на правительство Индонезии уточняет, что Москва предложила Джакарте цену на нефть на 30% ниже международной. В свою очередь государственная нефтяная компания Индонезии Pertamina пересматривает риски покупки российской нефти.

Индонезия годами не импортировала значительное количество нефти из России, но страна вместе со всем миром испытывает энергетический кризис. Правительство в сентябре было вынуждено повысить цены на некоторые топлива до 30%.

В то же время Джакарта опасается возможных санкций, которые могут последовать за связями с РФ.

"Любой шаг по покупке российской нефти по цене выше границы, установленной странами G7, может сделать Индонезию уязвимой для санкций США, поскольку она готовится принять саммит G20 на Бали в ноябре", — отмечает издание.

Напомним, с целью уменьшить доходы РФ стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

В это же время другие страны Азии наращивают импорт российской нефти. Россия стала одним из главных поставщиков нефти в Китай, поскольку независимые нефтепереработчики активизировали закупки товаров со скидкой, одновременно сокращая поставки от конкурирующих поставщиков, таких как Ангола и Бразилия.