Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия остается главным поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд, поскольку независимые нефтепереработчики активизировали закупки товаров со скидкой, сокращая одновременно поставки от конкурирующих поставщиков, таких как Ангола и Бразилия.

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Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти, включая поставки через нефтепровод Восточная Сибирь и Тихий океан, а также морские поставки из европейских и дальневосточных портов России, составил 7,15 млн тонн, что на 7,6% больше, чем год назад.

Тем не менее, российские поставки в июле, эквивалентные примерно 1,68 миллионам баррелей в день, были ниже майского рекорда около 2 миллионов баррелей в сутки.

Издание отмечает, что Китай остается самым крупным покупателем российской нефти.

Импорт из второй по рейтингу Саудовской Аравии возобновился в прошлом месяце с июня, который был самым низким за три года, до 6,56 млн тонн, или 1,54 млн баррелей в сутки, но все еще чуть ниже уровня прошлого года.

С начала года импорт из России составил 48,45 млн. тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, и все еще отстает от Саудовской Аравии, которая поставила 49,84 млн. тонн, что на 1% ниже уровня прошлого года.

Импорт сырой нефти в Китай в июле упал на 9,5% по сравнению с годом ранее, причем ежедневные объемы стали вторыми самыми низкими за четыре года, поскольку нефтепереработчики сократили запасы, а внутренний спрос на топливо восстанавливался медленнее, чем ожидалось.

Значительные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали на 27% в годовом исчислении и на 58% соответственно.

В прошлом месяце таможенники не сообщали об импорте из Венесуэлы или Ирана. Государственные нефтяные компании избегают закупок с конца 2019 года, опасаясь попасть во вторичные санкции США.

Импорт из Малайзии, которая в последние два года часто использовалась как пункт перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 183% за год до 3,34 миллиона тонн по сравнению с 2,65 миллиона тонн в июне.

Отметим, как сообщил Bloomberg, некоторые страны ЕС втайне производят рекордные закупки российской нефти. Так, поставки сырой нефти из экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до максимума за семь недель, в это же время поставки в Турцию были наибольшими за шесть недель.