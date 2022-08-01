Крупнейшая нефтесервисная компания мира продает свой бизнес в России

Компания Baker Hughes (NASDAQ: BKR) подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России ("ОФС Россия") местному руководству.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соглашение следует за ранее объявленной компанией приостановкой новых инвестиций для ее операций в России и обязательством соблюдать применимые законы и санкции.

Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства "ОФС России".

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения местных властей.

Напомним, что производитель бытовой техники Electrolux уходит из России.