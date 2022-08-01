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Крупнейшая нефтесервисная компания мира продает свой бизнес в России
Компания Baker Hughes (NASDAQ: BKR) подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России ("ОФС Россия") местному руководству.
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Соглашение следует за ранее объявленной компанией приостановкой новых инвестиций для ее операций в России и обязательством соблюдать применимые законы и санкции.
Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства "ОФС России".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения местных властей.
Напомним, что производитель бытовой техники Electrolux уходит из России.