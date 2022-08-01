Одна з найбільших нафтосервісних компаній світу продає свій бізнес у Росії

Компанія Baker Hughes (NASDAQ: BKR) підписала угоду про продаж свого бізнесу у сфері нафтосервісних послуг у Росії ("ОФС Росія") місцевому керівництву.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Угода слідує за раніше оголошеною компанією призупиненням нових інвестицій для її операцій у Росії та зобов'язанням дотримуватися застосовних законів та санкцій.

Новий бізнес працюватиме незалежно від Baker Hughes, включаючи незалежний бренд, та візьме на себе всі поточні активи, пасиви та комерційні зобов'язання "ОФС Росії".

Очікується, що операцію буде закрито у другій половині 2022 року за умови схвалення місцевої влади.

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