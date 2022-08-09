Декілька країн ЄС потай проводять рекордні закупівлі російської нафти, - Bloomberg

Поставки сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зросли до максимуму за сім тижнів, в цей же час поставки до Туреччини були найбільшими за шість тижнів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 9 серпня повідомило інформаційне агентство Bloomberg та зазначає, що ймовірно це пов'язане з тим, що декілька європейських країн закуповують рекордні обсяги російської нафти, знаючи, що невдовзі втупить в силу часткова заборона на її купівлю.

"Ідентифікація деяких із цих вантажів як неросійських, навіть якщо вони доставлені з РФ, показує, наскільки важко буде контролювати санкції, коли вони набудуть чинності в грудні", — вважають у виданні.

Згідно з даними Bloomberg щодо відстеження суден, щоденно Росія в середньому експортує приблизно 500 000 барелів сирої нафти морським шляхом, що нижче пікового показника, зафіксованого після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тим не менш, середній обсяг за останні чотири тижні збільшився на 3,25 мільйона барелів на день.

Середній потік російської сирої нафти в Азію залишався близьким до 1,75 мільйона барелів на день, знизившись від пікового рівня в понад 2,1 мільйона барелів на день у квітні та травні. Поставки до країн ЄС зросли до п'ятитижневого максимуму в 1,38 мільйона барелів на день, але вони все ще нижчі показника, який був за день до вторгнення (1,85 мільйона барелів).

Раніше стало відомо, що Росія знайшла спосіб обходити нафтове ембарго. РФ відвантажує енергоносій на єгипетському терміналі Ель-Хамра.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу 31 травня прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються.

Джерело фото: ua.depositphotos.com