Ціни на нафту залишаються стабільними на тлі побоювань скорочення пропозиції та очікування рішення ФРС США

Світові ціни на нафту в понеділок, 25 липня, залишаються стабільними, оскільки трейдери очікують на рішення Федеральної резервної системи США, яке може знизити попит на паливо, а також побоюються скорочення пропозиції через російське вторгнення в Україну. Про це пише Reuters.

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"Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні зросли на 27 центів, або 0,26%, до 103,47 долара за барель до 09:09(11:09 за Київським часом, — Delo.ua) за Гринвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 8 центів, або 0,08%, до 94,78 долара за барель», - пише видання.

Видання зазначає, що трейдери очікують на засідання ФРС США 26-27 липня, де може бути прийняте рішення про підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів. У разі ухвалення таке рішення послабить попит на паливо. З іншого боку, очікується, що найближчими місяцями поставки нафти з Росії знизяться плани з обмеження цін на російську нафту можуть дати протилежний ефект і сприятиме зниженню поставок із цієї країни.

23 липня Національна нафтова корпорація Лівії заявила про наміри збільшити видобуток нафти 860 тис. до 1,2 млн. барелів на добу. Проте аналітики вважають, що постачання з Лівії будуть волатильними через напруженість у регіоні.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Ірак перенаправляють дедалі більше своєї сирої нафти до Європи, допомагаючи нафтопереробним заводам континенту подолати відрив від Російської Федерації.

За даними відстеження суден, понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день потрапляло до Європи з Близького Сходу за перші три тижні липня трубопроводом, що перетинає Єгипет. Обсяги зросли приблизно вдвічі порівняно з минулим.