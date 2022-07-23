Саудовская Аравия и Ирак увеличили объемы поставок нефти в Европу на фоне уменьшения зависимости от РФ

Саудовская Аравия и Ирак перенаправляют все больше своей сырой нефти в Европу, помогая нефтеперерабатывающим заводам континента преодолеть отрыв от Российской Федерации.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, более 1 миллиона баррелей сырой нефти в день попадало в Европу с Ближнего Востока за первые три недели июля по трубопроводу, пересекающему Египет. Объемы выросли примерно вдвое по сравнению с прошлым годом.

Также отмечается, что российская агрессия на территории Украины вызвала негативную реакцию среди европейских компаний, и многие решили прекратить сотрудничество с Москвой.

Большинство поставок уходит из Саудовской Аравии, однако Ирак тоже наращивает объемы. Кроме трубопровода, нефть могут снабжать танкерами через Суэцкий канал - в начале июля через него ежесуточно поступало 1,2 миллиона баррелей нефти. Канал в основном используют иракские компании.

По данным Bloomberg, в целом объемы поставок с Ближнего Востока в Европу выросли до 2,2 миллиона баррелей в день - это почти на 90% больше, если сравнить с январем (последним полнолунием перед началом полномасштабной войны).

Напомним, принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман 16 июля заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день к 2027 году с текущих 12 миллионов.