Саудівська Аравія та Ірак збільшили обсяги постачань нафти до Європи на тлі зменшення залежності від РФ

Саудівська Аравія та Ірак перенаправляють все більше своєї сирої нафти до Європи, допомагаючи нафтопереробним заводам континенту подолати відрив від Російської Федерації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день потрапляло до Європи з Близького Сходу за перші три тижні липня по трубопроводу, який перетинає Єгипет. Обсяги зросли приблизно вдвічі у порівнянні з минулим роком.

Також наголошується, що російська агресія на території України викликала негативну реакцію серед європейських компаній, і багато з них вирішили припинити співпрацю з Москвою.

Більшість постачань іде з Саудівської Аравії, проте Ірак теж нарощує обсяги. Крім трубопроводу, нафту можуть постачати танкерами через Суецький канал - на початку липня через нього щодоби надходило 1,2 мільйона барелів нафти. Канал здебільшого використовують іракські компанії.

За даними Bloomberg, загалом обсяги постачань із Близького Сходу до Європи зросли до 2,2 мільйона барелів на день - це майже на 90% більше, якщо порівняти з січнем (останнім повним місяцем перед початком повномасштабної війни).

Нагадаємо, принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман 16 липня заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.