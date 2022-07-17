Рішення Саудівської Аравії щодо нафти вдарить по доходах РФ, - Єрмак

Очільник Офісу Президента Андрія Єрмака впевнений, що рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти допоможе не тільки знизити світові ціни, а й зменшить прибутки країни-агресора РФ.

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Про це Єрмак заявив в Telegram.

"Зараз дуже важливо, щоб світові лідери, попри труднощі, таки змогли домовитися про обмеження ціни на російську нафту. Це ідея, яку прпонувала група Макфола-Єрмака як тимчасовий захід перед тотальним ембарго. Її просувають США", — підкреслює очільник ОП.

Він також акцентує на тому, що важливо, аби світ якомога швидше став енергонезалежним від РФ, зрозумівши, що "життя без російських енергоресурсів існує, так само існує життя і без держави-терориста Росії".

Нагадаємо, нещодавно принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) вивчає можливість зупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти розглядають, оскільки західні санкції та часткова європейська заборона починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти.

Крім того, G7 планує знизити максимальну ціну на нафту з РФ. У комюніке за підсумками саміту лідерів країн "Великої сімки" говорилося, що розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною, вищою від граничної.