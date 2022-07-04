G7 планує знизити максимальну ціну на нафту з РФ

Механізм обмежень для російської нафти, який обговорювався на саміті "Великої сімки" (G7), скоротить її вдвічі.

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Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє агентство Kyodo.

"Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати його дорожче", - сказав Кісіда.

У комюніке за підсумками саміту лідерів країн "Великої сімки" говорилося, що розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною, вищою від граничної.

Верхня межа цін буде узгоджена за підсумками консультацій з міжнародними партнерами. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав план G7 "дуже амбітним" і вимагає подальшого опрацювання.

Нагадаємо, що нафта продовжує зростати в ціні, оскільки Саудівська Аравія та ОАЕ не можуть збільшити видобуток.