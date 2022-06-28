Нефть продолжает расти в цене, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут увеличить добычу, - СМИ

Цены на нефть продолжают расти, поскольку Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не смогут увеличить добычу. Об этом пишет Reuters.

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Издание пишет, что фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,13 доллара, или 1%, до 110,7 доллара за баррель 28 июня в 03:32 по Гринвичу, увеличившись на 1,8% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,26 доллара, или 1,1%, до 116,35 доллара за баррель, добавив к росту на 1,7% на предыдущей сессии.

ОАЭ и Саудовская Аравия считаются единственными двумя странами в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), имеющими резервные мощности, чтобы компенсировать потерю поставок из России и слабую добычу из других стран-членов.

"Рынок поддержал ряд новостей о дефиците предложения. Говорят, что два крупных производителя, Саудовская Аравия и ОАЭ, достигли или очень близки к краткосрочным ограничениям мощностей", — сказал Reuters аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Тобин Гори.

Министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи заявил в 27 июня, что ОАЭ производят почти максимальные мощности, исходя из своей квоты в 3,168 млн баррелей в сутки в соответствии с соглашением с ОПЕК и ОПЕК+.

Этот комментарий подтвердили слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал президенту США Джо Байдену в кулуарах встречи Большой семерки, что ОАЭ добывают на максимальной мощности и что Саудовская Аравия может увеличить добычу всего на 150 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики также сообщили Reuters, что политические беспорядки в Эквадоре и Ливии могут привести к дальнейшему ограничению поставок.

Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила в понедельник, что ей, возможно, придется объявить о форс-мажорных обстоятельствах в районе залива Сирт в течение следующих трех дней, если там не возобновятся добыча и отгрузка на нефтяных терминалах.

Министерство энергетики Эквадора заявило, что страна может полностью приостановить добычу нефти в течение следующих двух дней из-за антиправительственных протестов. До протестов бывшая страна ОПЕК добывала около 520 тыс. баррелей в день.

Напомним, ранее страны “Большой Семерки” близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, которое позволит с одной стороны усилить экономическое давление на Россию, с другой - облегчить ситуацию потребителей энергоносителей