Нафта продовжує зростати у ціні, оскільки Саудівська Аравія та ОАЕ не зможуть збільшити видобуток, - ЗМІ

Ціни на нафту продовжують зростати, оскільки Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати не зможуть збільшити видобуток. Про це пише Reuters.

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Видання пише, що ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,13 долара, або 1%, до 110,7 долара за барель 28 червня о 03:32 за Гринвічем, збільшившись на 1,8% на попередній. сесії. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,26 долара, або на 1,1%, до 116,35 долара за барель, додавши до зростання на 1,7% на попередній сесії.

ОАЕ та Саудівська Аравія вважаються єдиними двома країнами в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), які мають резервні потужності, щоб компенсувати втрату поставок з Росії та слабкий видобуток з інших країн-членів.

"Ринок підтримав низку новин про дефіцит пропозиції. Кажуть, що два великі виробники, Саудівська Аравія та ОАЕ, досягли або дуже близькі до короткострокових обмежень потужностей", - сказав Reuters аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Тобін Горі.

Міністр енергетики ОАЕ Сухейл аль-Мазруї заявив у 27 червня, що ОАЕ виробляють майже максимальні потужності, виходячи зі своєї квоти в 3,168 млн барелів на добу відповідно до угоди з ОПЕК та ОПЕК+.

Цей коментар підтвердили слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав президенту США Джо Байдену в кулуарах зустрічі Великої сімки, що ОАЕ добувають на максимальній потужності і що Саудівська Аравія може збільшити видобуток лише на 150 тис. барелів на добу.

Аналітики також повідомили Reuters, що політичні заворушення в Еквадорі та Лівії можуть призвести до подальшого обмеження постачання.

Лівійська національна нафтова корпорація заявила у понеділок, що їй, можливо, доведеться оголосити про форс-мажорні обставини в районі затоки Сірт протягом наступних трьох днів, якщо там не відновиться видобуток та відвантаження на нафтових терміналах.

Міністерство енергетики Еквадору заявило, що країна може повністю призупинити видобуток нафти протягом наступних двох днів через антиурядові протести. До протестів колишня країна ОПЕК добувала близько 520 тис. барелів на день.

Нагадаємо, раніше країни Великої Сімки близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, яка дозволить з одного боку посилити економічний тиск на Росію, з іншого - полегшити ситуацію споживачів енергоносіїв.