G7 планирует снизить максимальную цену на нефть из РФ

Механизм ограничений для российской нефти, который обсуждался на саммите "Большой семерки" (G7), сократит ее цену вдвое.

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Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает агентство Kyodo.

"Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже", - сказал Кисида.

В коммюнике по итогам саммита лидеров стран "Большой семерки" говорилось, что рассматривается вариант запретить все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной.

Верхний предел цен будет согласован по итогам консультаций с международными партнерами. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал план G7 "очень амбициозным" и требует дальнейшей проработки.

Напомним, что нефть продолжает расти в цене, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ не могут увеличить добычу.