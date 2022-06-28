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В США остановили нефтяной танкер, следовавший из России - WSJ
Власти США остановили корабль Daytona, следовавший из России в Луизиану с грузом топливных продуктов.
Об этом сообщает издание WSJ.
Танкер Daytona принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован компанией Vitol, торгующим домом в Швейцарии. Согласно данным, он отплыл из российского Таманского полуострова в Черное море в начале июня с мазутом и вакуумным газойлем и планировал прибыть в Новый Орлеан.
Как сообщает издание, власти США не разрешили разгрузить танкер, перевозивший мазут и вакуумный газойль. В настоящее время судно проверяет погранично-таможенная служба США.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно данным платформы отслеживания товарных потоков Kpler, груз на Daytona обозначен как российский.
Терминал на Таманском полуострове перевозит как русские, так и казахстанские нефтепродукты. В судоходной компании отметили, что около 25% отгружаемых из этого терминала продуктов казахстанские. А оставшаяся часть – русские.
При этом в Vitol заверили, что ведут свой бизнес "в полном соответствии со всеми законами и правилами, включая санкции" и отказались от дальнейших комментариев.
Напомним, что Великобритания планирует запретить страхование судов, перевозящих нефть из России.