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Энергетика
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Швейцария ввела эмбарго на российскую нефть

Швейцария ввела эмбарго на российскую нефть

Федеральный совет Швейцарии в пятницу, 10 июня, принял решение принять шестой пакет санкций, согласованный странами ЕС 3 июня, включая эмбарго на импорт сырой нефти и некоторых продуктов нефтепереработки из России.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

Швейцарские власти решили вводить эмбарго на российскую нефть синхронно с Евросоюзом. То есть запрет будет вступать в действие постепенно и полностью вступит в силу к началу 2023 года.

Отметим, что Швейцария получает большую часть импортируемой сырой нефти из Нигерии, США и Северной Африки, а не из России, на долю которой приходится всего 0,3% импортируемой сырой нефти.

Федеральный совет также вводит финансовые ограничения и запрет на въезд еще для 100 физических лиц (россиян и белорусов). Швейцария присоединилась и к другим ограничениям, вошедшим в шестой санкционный пакет ЕС против РФ.

В частности, Федеральный совет поддержал отключение Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции от SWIF. Еще один важный пункт шестого санкционного пакета - запрет на вещание трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета" ,"Россия 24/Россия 24" и "Международный ТВ Центр".

Тем временем Евросоюз уже готовится к отказу от российского газа. В рамках этого в ЕС планируют поставки 50 млрд. кубометров сжиженного газа из США или Катара, дополнительная прокачка 10 млрд. кубометров из существующих газопроводов и ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей для компенсации еще 25 млрд. кубометров.

Автор:
Вита Молодан