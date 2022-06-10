Швейцарія ввела ембарго на російську нафту

Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю, 10 червня, прийняла рішення ухвалити шостий пакет санкцій, узгоджений країнами ЄС 3 червня, включаючи ембарго на імпорт сирої нафти та деяких продуктів нафтопереробки з Росії.

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Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

Швейцарська влада вирішила вводити ембарго на російську нафту синхронно з Євросоюзом. Тобто заборона вступатиме в дію поступово і повністю набуде чинності на початок 2023 року.

Зазначимо, що Швейцарія отримує більшу частину імпортованої сирої нафти з Нігерії, США та Північної Африки, а не з Росії, на частку якої припадає лише 0,3% сирої нафти, що імпортується.

Федеральна рада також запроваджує фінансові обмеження та заборону на в'їзд ще для 100 фізичних осіб (росіян та білорусів). Швейцарія приєдналася і до інших обмежень, що увійшли до шостого санкційного пакета ЄС проти РФ.

Зокрема, Федеральна рада підтримала відключення Ощадбанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції від SWIF. Ще один важливий пункт шостого санкційного пакету - заборона мовлення трьох російських державних телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24/Росія 24" та "Міжнародний ТВ Центр".

Тим часом, Євросоюз уже готується до відмови від російського газу. В рамках цього в ЄС планують постачання 50 млрд кубометрів зрідженого газу зі США або Катару, додаткове прокачування 10 млрд кубометрів із існуючих газопроводів та прискорення морських вітрових турбін та фотоелектричних панелей для компенсації ще 25 млрд. кубометрів.