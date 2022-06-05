Євросоюз готується до відмови від російського газу

В рамках відмови від російського газу до ЄС планують постачання 50 млрд. кубометрів зрідженого газу зі США або Катару, додаткове прокачування 10 млрд. кубометрів з існуючих газопроводів та прискорення морських вітрових турбін та фотоелектричних панелей для компенсації ще 25 млрд. кубометрів.

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Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

За його словами, у рамках відмови від російського газу ЄС збільшить закупівлі зрідженого газу у США та Катарі. Там також планують наростити потужності "зеленої" енергетики.

"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект. Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини, що не спрацювала, "Супутник", він робив усе, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно поділити нас", – заявив він.

Євросоюз також збільшить проекти морських вітряних турбін та фотоелектричних панелей.

Крім того, Бретон не відкидає перезапуск вугільних електростанцій.

За його словами, у Євросоюзі вже розробили план відмови від російського газу, адже з РФ імпортують 155 мільярдів кубометрів на рік.

Нагадаємо, ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу. План передбачає обмеження постачання газу для промисловості, але виключає обмеження домогосподарств.

Тим часом, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж ЄС. Так, російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачання газу данської компанії Orsted, британської Shell Energy, а також нідерландської GasTerra, які раніше відмовилися платити за газ "у рублях".