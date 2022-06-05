Евросоюз готовится к отказу от российского газа

В рамках отказа от российского газа в ЕС планируют поставки 50 млрд. кубометров сжиженного газа из США или Катара, дополнительная прокачка 10 млрд. кубометров из существующих газопроводов и ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей для компенсации еще 25 млрд. кубометров.

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Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По его словам, в рамках отказа от российского газа ЕС увеличит закупки сжиженного газа в США и Катаре. Там также планируют нарастить мощности "зеленой" энергетики.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он пытался разделить нас с помощью своей не сработавшей вакцины "Спутник", он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", – заявил он.

Евросоюз также увеличит проекты морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей.

Кроме того, Бретон не исключает перезапуск угольных электростанций.

По его словам, в Евросоюзе уже разработали план по отказу от российского газа, ведь из РФ импортируют 155 миллиардов кубометров в год.

Напомним, ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам.

Тем временем страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж ЕС. Так, российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставку газа датской компании Orsted, британской Shell Energy, а также нидерландской GasTerra, которые ранее отказались платить за газ “в рублях”.