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Германия заплатила за российский газ по новой схеме, - Reuters
Ключевой импортер российского газа в Германию компания Uniper осуществила первый платеж за российский газ по новой схеме, предложенной страной-агрессором РФ.
Об этом сообщает Reuters.
Издание пишет, что компания делает это, чтобы обеспечить непрерывные поставки топлива, которое имеет решающее значение для крупнейшей экономики Европы.
"Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России", — говорится в комментариях компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что первый платеж был осуществлен в евро в конце мая. Таким образом, Uniper действует в соответствии с санкциями и может продолжать обеспечивать своевременное выполнение контракта.
Российская схема платежей, которая включает в себя создание счетов, которые будут оплачиваться в евро, а затем обмениваться на рубли, выявила трещины в едином ответе Европы на войну в Украине: некоторые страны отказываются платить, а другие находят способы подчиниться.
Германия сильно зависит от российского газа, на долю которой в прошлом году пришлось более половины всего импорта топлива. .
Отметим, Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.
В свою очередь импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств по оплате газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.