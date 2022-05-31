Німеччина заплатила за російський газ за новою схемою, - Reuters

Ключовий імпортер російського газу до Німеччини компанія Uniper здійснила перший платіж за російський газ за новою схемою, запропонованою країною-агресором РФ.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що компанія робить це, щоб забезпечити безперервне постачання палива, яке має вирішальне значення для найбільшої економіки Європи.

"Як і інші німецькі та європейські компанії, Uniper змінив спосіб оплати постачання газу з Росії", - йдеться у коментарях компанії.

Наголошується, що перший платіж було здійснено у євро наприкінці травня. Таким чином, Uniper діє відповідно до санкцій та може продовжувати забезпечувати своєчасне виконання контракту.

Російська схема платежів, яка включає створення рахунків, які будуть оплачуватись в євро, а потім обмінюватися на рублі, виявила тріщини в єдиній відповіді Європи на війну в Україні: деякі країни відмовляються платити, а інші знаходять способи підкоритися.

Німеччина дуже залежить від російського газу, на частку якої минулого року припало понад половину всього імпорту палива. .

Зазначимо, Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

У свою чергу імпортери газу в Німеччині та Італії отримали "добро" від своїх урядів щодо оплати газу в російських рублях. Ця позиція Берліна та Риму узгоджена з Євросоюзом, щоб не було порушено санкції ЄС проти Росії.