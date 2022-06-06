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США не знімуть санкції з РФ в обмін на експорт зерна з України - Politico
США не знімуть санкції щодо Російської Федерації в обмін на відмову Москви від блокади українських портів та безперешкодний експорт зерна з України, повідомляє видання Politico.
Зазначається, що співробітники адміністрації президента Джо Байдена та американські законодавці скептично ставляться до заяв РФ про готовність допомогти у подоланні можливої продовольчої кризи.
За словами сенатора штату Айдахо Джеймса Ріша, вимога Москви про зняття санкцій для вирішення питання експорту зерна є шантажем.
За даними видання, більшість чиновників чекають, чим закінчаться поточні переговори щодо ситуації з поставками українського зерна, і чи Росія відмовиться від своїх домагань на ослаблення санкційного тиску.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас представник ООН заявив, що Вашингтон уважно стежить за перебігом переговорів Росії, Туреччини та ООН з приводу українського зерна. Проте, на думку співрозмовника видання, процес переговорів "крихкий" та зняття обмежень лише ускладнить ситуацію.
Нагадаємо, Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, але наразі немає гарантій від РФ про ненапад.
За словами верховного представника із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозепа Борреля, Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.