США не знімуть санкції з РФ в обмін на експорт зерна з України - Politico

США не знімуть санкції щодо Російської Федерації в обмін на відмову Москви від блокади українських портів та безперешкодний експорт зерна з України, повідомляє видання Politico.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що співробітники адміністрації президента Джо Байдена та американські законодавці скептично ставляться до заяв РФ про готовність допомогти у подоланні можливої продовольчої кризи.

За словами сенатора штату Айдахо Джеймса Ріша, вимога Москви про зняття санкцій для вирішення питання експорту зерна є шантажем.

За даними видання, більшість чиновників чекають, чим закінчаться поточні переговори щодо ситуації з поставками українського зерна, і чи Росія відмовиться від своїх домагань на ослаблення санкційного тиску.

Водночас представник ООН заявив, що Вашингтон уважно стежить за перебігом переговорів Росії, Туреччини та ООН з приводу українського зерна. Проте, на думку співрозмовника видання, процес переговорів "крихкий" та зняття обмежень лише ускладнить ситуацію.

Нагадаємо, Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, але наразі немає гарантій від РФ про ненапад.

За словами верховного представника із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозепа Борреля, Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.