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США не снимут санкции с РФ в обмен на экспорт зерна из Украины - Politico

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США не снимут санкции в отношении Российской Федерации в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины, сообщает издание Politico.  

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Отмечается, что сотрудники администрации президента Джо Байдена и американские законодатели скептически относятся к заявлениям РФ о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. 

По словам сенатора штата Айдахо Джеймса Риша, требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна является шантажом. 

По данным издания, большинство чиновников ждут, чем закончатся текущие переговоры о ситуации с поставками украинского зерна, и откажется ли Россия от своих притязаний на ослабление санкционного давления.  

Вместе с тем представитель ООН заявил, что Вашингтон внимательно следит за ходом переговоров России, Турции и ООН по поводу украинского зерна. Однако, по мнению собеседника издания, процесс переговоров "хрупкий" и снятие ограничений только усложнит ситуацию.

Напомним, Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта, но на данный момент нет гарантий от РФ о ненападении.  

По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном. 

Автор:
Анастасия Дедковская