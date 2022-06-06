- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
США не снимут санкции с РФ в обмен на экспорт зерна из Украины - Politico
США не снимут санкции в отношении Российской Федерации в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины, сообщает издание Politico.
Отмечается, что сотрудники администрации президента Джо Байдена и американские законодатели скептически относятся к заявлениям РФ о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса.
По словам сенатора штата Айдахо Джеймса Риша, требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна является шантажом.
По данным издания, большинство чиновников ждут, чем закончатся текущие переговоры о ситуации с поставками украинского зерна, и откажется ли Россия от своих притязаний на ослабление санкционного давления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вместе с тем представитель ООН заявил, что Вашингтон внимательно следит за ходом переговоров России, Турции и ООН по поводу украинского зерна. Однако, по мнению собеседника издания, процесс переговоров "хрупкий" и снятие ограничений только усложнит ситуацию.
Напомним, Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта, но на данный момент нет гарантий от РФ о ненападении.
По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.