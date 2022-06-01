Великобританія планує заборонити страхування суден, що перевозять нафту з Росії, - FT

Європейський Союз досяг угоди з урядом Великої Британії щодо запровадження скоординованої заборони на європейське страхування російських нафтових вантажів. Про це повідомила британська газета "Financial Times".

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Таке рішення заблокує можливість російських судів отримувати послуги компанії "Лондонський Ллойдс" (лідер на світовому ринку страхування) для H&M та від Міжнародної групи P&I Clubs, яка забезпечує близько 95% глобального страхового покриття танкерів.

Небагато компаній готові перевозити нафту незастрахованими танкерами, а заборона страхування вже успішно зупинила експорт іранської нафти десять років тому.

Напередодні стало відомо, що ЄС також має намір заборонити страхування суден, що перевозять російську нафту.

Раніше члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift. Великобританія ще в березні заявила, що має намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.

У свою чергу Єврокомісія запропонує запровадити мита на російську нафту, якщо члени Євросоюзу не зможуть домовитися про терміни припинення трубопровідних постачань, які не потрапили під ембарго ЄС.

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