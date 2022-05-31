ЄС готує мита на російську нафту у разі провалу ембарго, - FT

Єврокомісія запропонує ввести мита на російську нафту, якщо члени Євросоюзу не зможуть домовитися про терміни припинення трубопровідного постачання, що не потрапили під ембарго ЄС.

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Про це пише Financial Times.

Видання з посиланням на джерела пише, що якщо країни-учасниці ЄС відмовляться ввести ембарго на постачання російської нафти, Брюссель запропонує ввести мита, щоб російська нафта перестала бути конкурентною на європейському ринку.

Зазначається, що такий план — крайній захід на випадок того, якщо переговори з Угорщиною щодо термінів припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" зайдуть у глухий кут.

Такі мита зроблять нафту з Росії неконкурентоспроможною. Юридичних перешкод для мит немає, оскільки ЄС скасував статус "найсприятливішої нації" стосовно Росії.

При цьому Угорщина не зможе накласти вето на це рішення — для схвалення такої ініціативи потрібна кваліфікована більшість голосів, а не одноголосне голосування всіх країн ЄС.

Зазначається, що мита зроблять російські постачання нафти менш привабливими для європейських країн, які не мають виходу до моря (насамперед для Угорщини), або змусять російські компанії продавати нафту зі знижкою, а до бюджету Росії надійде менше грошей для продовження війни в Україні.

"Самий кращий варіант - заборона на імпорт. Але тарифи - це альтернативна можливість, яку ми можемо розглянути. Я не так переймаюся цим, оскільки ми все одно знайдемо рішення", - заявив представник Єврокомісії виданню.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються,