ЕС готовит пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго, - FT

Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС.

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Об этом пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что если страны-участницы ЕС откажутся ввести эмбарго на поставки российской нефти, то Брюссель предложит ввести пошлины, чтобы российская нефть перестала быть конкурентной на европейском рынке.

Отмечается, что такой план — это крайняя мера на случай того, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставки нефти по трубопроводу "Дружба" зайдут в тупик.

Такие пошлины сделают нефть из России неконкурентоспособной. Юридических препятствий для пошлин нет, поскольку ЕС отменил статус "самой благоприятной нации" по отношению к России.

При этом Венгрия не сможет наложить вето на это решение — для одобрения такой инициативы нужно квалифицированное большинство голосов, а не единогласное голосование всех стран ЕС.

Отмечается, что пошлины сделают российские поставки нефти менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю (прежде всего для Венгрии), либо вынудят российские компании продавать нефть со скидкой, а в бюджет России поступит меньше денег для продолжения войны в Украине.

"Предпочтительный вариант - запрет на импорт. Но тарифы - это альтернативная возможность, которую мы можем рассмотреть. Я не так беспокоюсь об этом, поскольку мы все равно найдем решение", - заявил представитель Еврокомиссии изданию.

Напомним, что члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.

Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются,