Великобритания планирует запретить страхование судов, перевозящих нефть из России, — FT

Европейский Союз достиг соглашения с правительством Великобритании о введении скоординированного запрета на европейское страхование российских нефтяных грузов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

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Такое решение заблокирует возможность российских судов получать услуги компании "Лондонский Ллойдс" (лидер на мировом рынке страхования) для H&M и от Международной группы P&I Clubs, которая обеспечивает около 95% глобального страхового покрытия танкеров.

Немногие компании готовы перевозить нефть незастрахованными танкерами, а запрет на страхование уже успешно остановил экспорт иранской нефти десять лет назад.

Накануне стало известно, что ЕС также собирается запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Ранее члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift. Великобритания еще в марте заявила, что намерена полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2022 года

В свою очередь Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС.

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