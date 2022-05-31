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Энергетика
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ОПЕК может исключить Россию из соглашения по добыче нефти

ОПЕК может исключить Россию из соглашения по добыче нефти

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК изучает возможность приостановке участия России в соглашении по добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street  Journal.

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Издание ссылается на делегатов организации и пишет, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.

"Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других производителей в Организации стран-экспортеров нефти, чтобы добывать значительно больше сырой нефти, к чему их принуждают США и европейские страны. поскольку вторжение в Украину подняло цены на нефть выше 100 долларов за баррель", — пишет WSJ.

Издание также отмечает, что пока нет официального призыва к ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift. 

Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются.

Также в рамках шестого пакета санкций, в ЕС хотят запретить страхование судов перевозящих российскую нефть.

Автор:
Степан Крьока