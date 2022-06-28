У США зупинили нафтовий танкер, який прямував з Росії - WSJ

Влада США зупинила корабель Daytona, який прямував із Росії до Луїзіани з вантажем паливних продуктів.

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Про це повідомляє видання WSJ.

Танкер Daytona належить грецькому судновласнику TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований компанією Vitol, торговим домом у Швейцарії. Згідно з даними, він відплив з російського Таманського півострова в Чорне море на початку червня з мазутом і вакуумним газойлем, і планував прибути до Нового Орлеана.

Як повідомляє видання, влада США не дозволила розвантажити танкер, який перевозив мазут та вакуумний газойль. Наразі судно перевіряє прикордонно-митна служба США.

Згідно з даними платформи відстеження товарних потоків Kpler, вантаж на Daytona позначений як російський.

Термінал на Таманському півострові перевозить як російські, так і казахстанські нафтопродукти. У судноплавній компанії зауважили, що близько 25% продуктів, які відвантажуються з цього терміналу, казахстанські. А частина, що залишилася - це російські.

Прі цьому у Vitol запевнили, що ведуть свій бізнес "у повній відповідності з усіма законами і правилами, включаючи санкції", і відмовилися від подальших коментарів.

Нагадаємо, що Великобританія планує заборонити страхування суден, що перевозять нафту з Росії.