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У США зупинили нафтовий танкер, який прямував з Росії - WSJ
Влада США зупинила корабель Daytona, який прямував із Росії до Луїзіани з вантажем паливних продуктів.
Про це повідомляє видання WSJ.
Танкер Daytona належить грецькому судновласнику TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований компанією Vitol, торговим домом у Швейцарії. Згідно з даними, він відплив з російського Таманського півострова в Чорне море на початку червня з мазутом і вакуумним газойлем, і планував прибути до Нового Орлеана.
Як повідомляє видання, влада США не дозволила розвантажити танкер, який перевозив мазут та вакуумний газойль. Наразі судно перевіряє прикордонно-митна служба США.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згідно з даними платформи відстеження товарних потоків Kpler, вантаж на Daytona позначений як російський.
Термінал на Таманському півострові перевозить як російські, так і казахстанські нафтопродукти. У судноплавній компанії зауважили, що близько 25% продуктів, які відвантажуються з цього терміналу, казахстанські. А частина, що залишилася - це російські.
Прі цьому у Vitol запевнили, що ведуть свій бізнес "у повній відповідності з усіма законами і правилами, включаючи санкції", і відмовилися від подальших коментарів.
Нагадаємо, що Великобританія планує заборонити страхування суден, що перевозять нафту з Росії.