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Казахстан вирішив налагодити постачання нафти в обхід Росії
Казахстан має намір диверсифікувати маршрути експорту своєї нафти після того, як російська влада зупинила роботу терміналів у Новоросійську, через які на закордонні ринки йшли десятки мільйонів тонн сировини, видобутої в Казахстані.
Про це заявив на нараді щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляється на сайті президента.
Зазначається, що Токаєв доручив налагодити експорт нафти, що видобувається в країні, в обхід Росії.
За його словами, способи постачання національної нафти потрібно диверсифікувати, а пріоритетним стане Транскаспійський маршрут.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Токаєв доручив національній нафтогазовій компанії "КазМунайГаз" опрацювати оптимальний варіант реалізації цього маршруту і, якщо можливо, то із залученням інвесторів Тенгізського проекту.
Уряд Казахстану, у свою чергу, має вжити заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау – Кенкіяк та Кенкіяк – Кумколь.
Транскаспійський маршрут починає свій шлях із Китаю, потім проходить через Казахстан та Акваторію Каспійського моря і далі — до Азербайджану, Грузії та Туреччини, а звідти можна здійснювати постачання до європейських країн.
Крім того, маршрут дозволяє налагодити продаж нафти та інших продуктів в обхід Росії.
Раніше Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані Донецьку та Луганську народні республіки.
Крім того, Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії.