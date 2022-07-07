Казахстан вирішив налагодити постачання нафти в обхід Росії

Казахстан має намір диверсифікувати маршрути експорту своєї нафти після того, як російська влада зупинила роботу терміналів у Новоросійську, через які на закордонні ринки йшли десятки мільйонів тонн сировини, видобутої в Казахстані.

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Про це заявив на нараді щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що Токаєв доручив налагодити експорт нафти, що видобувається в країні, в обхід Росії.

За його словами, способи постачання національної нафти потрібно диверсифікувати, а пріоритетним стане Транскаспійський маршрут.

Токаєв доручив національній нафтогазовій компанії "КазМунайГаз" опрацювати оптимальний варіант реалізації цього маршруту і, якщо можливо, то із залученням інвесторів Тенгізського проекту.

Уряд Казахстану, у свою чергу, має вжити заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау – Кенкіяк та Кенкіяк – Кумколь.

Транскаспійський маршрут починає свій шлях із Китаю, потім проходить через Казахстан та Акваторію Каспійського моря і далі — до Азербайджану, Грузії та Туреччини, а звідти можна здійснювати постачання до європейських країн.

Крім того, маршрут дозволяє налагодити продаж нафти та інших продуктів в обхід Росії.

Раніше Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані Донецьку та Луганську народні республіки.

Крім того, Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії.