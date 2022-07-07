Казахстан решил наладить поставки нефти в обход России

Казахстан намерен диверсифицировать маршруты экспорта своей нефти после того, как российские власти остановили работу терминалов в Новороссийске, через которые на зарубежные рынки уходили десятки миллионов тонн сырья, добытого в Казахстане.

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Об этом заявил на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Токаев поручил наладить экспорт добываемой в стране нефти в обход России.

По его словам, способы поставок национальной нефти нужно диверсифицировать, а приоритетным станем Транскаспийский маршрут.

Токаев поручил национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" проработать оптимальный вариант реализации этого маршрута и, если возможно, то с привлечением инвесторов Тенгизского проекта.

Правительство Казахстана, в свою очередь, должно принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

Транскаспийский маршрут начинает свой путь с Китая, затем проходит через Казахстан и Акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию, а оттуда можно осуществлять поставки в европейские страны.

Кроме того, маршрут позволяет наладить продажу нефти и других продуктов в обход России.

Ранее Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Кроме того, Казахстан не будет нарушать западные санкции против России.