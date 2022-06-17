Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую республики

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

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Об этом Токаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Современное международное право – это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в Устав, на данный момент пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность и право на самоопределение. Родители основатели ООН этот момент в свое время не учли, а возможно специально внесли, как компромисс ", – отметил он.

Он также добавил, что если руководствоваться принципами Устава ООН о праве наций на самоопределение, то вместо 193 стран-участниц в ООН в мире появится более 500-600 государств.

"Конечно, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен к квазигосударственным территориям, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк ", – добавил Токаев.

Напомним, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям временно оккупированных территорий Украины. Также ЕС осуждает попытки страны-агрессора России насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области и считает нарушением международного права.