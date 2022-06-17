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Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую республики
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
Об этом Токаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
"Современное международное право – это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в Устав, на данный момент пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность и право на самоопределение. Родители основатели ООН этот момент в свое время не учли, а возможно специально внесли, как компромисс ", – отметил он.
Он также добавил, что если руководствоваться принципами Устава ООН о праве наций на самоопределение, то вместо 193 стран-участниц в ООН в мире появится более 500-600 государств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Конечно, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен к квазигосударственным территориям, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк ", – добавил Токаев.
Напомним, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям временно оккупированных территорий Украины. Также ЕС осуждает попытки страны-агрессора России насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области и считает нарушением международного права.