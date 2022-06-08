Пушилин решил распустить так называемое "правительство ДНР"

Во временно оккупированном Донецке боевик и лидер "ДНР" Денис Пушилин распустил так называемое "правительство" непризнанной "республики". Об этом 8 июня сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сам Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что предложил отставленному председателю "правительства" псевдореспублики Александру Ананченко возглавить "госкорпорацию" "Донецкие технологии".

О причинах такого внезапного решения достоверно неизвестно. Отмети, что ранее боевики заявляли, что собираются провести так называемый "референдум" в "ДНР" по вопросу вхождения оккупированной части Донецкой области в состав РФ.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не признает автономию Донбасса. Эта позиция главы государства стала еще более сильной после того, как Россия убила там десятки тысяч украинцев.