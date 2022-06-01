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Пушилин ранен, - МВД
Глава террористической организации “ДНР” Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области. Об этом в своем телеграм-канале написал советник главы офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив.
"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал Андрусив.
Также о том, что главарь сепаратистов получил ранение написал и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", - написал Геращенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что город Лиман в Донецкой области находится под контролем российских оккупантов,вокруг него также ведутся бои.