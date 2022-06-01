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Пушилин ранен, - МВД

Пушилин ранен, - МВД

Глава террористической организации “ДНР” Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области. Об этом в своем телеграм-канале написал советник главы офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал Андрусив.

Фото 2 — Пушилин ранен, - МВД

Также о том, что главарь сепаратистов получил ранение написал и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", - написал Геращенко.

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что город Лиман в Донецкой области находится под контролем российских оккупантов,вокруг него также ведутся бои.  

Автор:
Степан Крьока