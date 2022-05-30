Лиман находится под контролем российских оккупантов, - Арестович

Город Лиман в Донецкой области находится под контролем российских оккупантов, вокруг него также ведутся бои.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФейгинLive".

"Все-таки наши околовоенные источники подтверждают, что Лиман в принципе под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного к переправе через Северский Донец, за которой Северск", - отметил он.

Стоит отметить, что из-за боевых действий в Донецкой области 30 мая погибло 3 мирных жителя, а еще 4 получили ранения. Однако на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.