Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

Лиман находится под контролем российских оккупантов, - Арестович

российские оккупанты, россияне, война в Украине

Город Лиман в Донецкой области находится под контролем российских оккупантов, вокруг него также ведутся бои.  

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФейгинLive"

"Все-таки наши околовоенные источники подтверждают, что Лиман в принципе под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного к переправе через Северский Донец, за которой Северск", - отметил он. 

Стоит отметить, что из-за боевых действий в Донецкой области 30 мая погибло 3 мирных жителя, а еще 4 получили ранения. Однако на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Автор:
Анастасия Дедковская