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3 мирных жителей погибли из-за боевых действий в Донецкой области
Из-за боевых действий в Донецкой области 30 мая погибло 3 мирных жителей, а еще 4 получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
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"За 30 мая россияне убили троих мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения", - написал он.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий произошла утечка аммиака из-за повреждения ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса". В зону поражения могут попасть шесть населенных пунктов.Подписывайтесь на наш Telegram канал