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3 мирні жителі загинули через бойові дії в Донецькій області
Через бойові дії в Донецькій області 30 травня загинуло 3 мирних жителі, а ще 4 отримали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.
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"За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще чотири людини отримали поранення", - написав він.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, у Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій стався витік аміаку через пошкодження гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". До зони поразки можуть потрапити шість населених пунктів.Підписуйтеся на наш YouTube канал