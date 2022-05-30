В Донецкой области в результате боевых действий произошла утечка аммиака: шесть населенных пунктов в зоне поражения

В Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий произошла утечка аммиака из-за повреждения ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса". В зону поражения могут попасть шесть населенных пунктов.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает. Облако аммиака двигается над почвой от села Травневое", - говорится в сообщении.

По его словам, в зону поражения могут попасть Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

Глава ОВА добавил, что местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Напомним, в ночь на вторник, 5 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по Тернопольской области. Украинская ПВО сбила ракету, но ее обломки упали на состав минеральных удобрений. Было повреждено шесть резервуаров и произошла утечка химикатов.