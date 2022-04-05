На Тернопольщине российская ракета повредила химсклад с минеральными удобрениями

В ночь на вторник, 5 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по Тернопольской области. Украинская ПВО сбила ракету, но ее обломки упали на склад минеральных удобрений, сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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Были повреждены шесть резервуаров и произошла утечка химикатов. В результате выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква.

"Жителям территорий, по руслу реки Иква Кременецкого района, рекомендуем не использовать воду из колодцев как питьевую. Также запрещается лов рыбы", — сообщил Труш.

Местным жителям доставили питьевую воду. Автомобили службы ГСЧС также подвозят техническую воду для нужд хозяйств и предприятий.

По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация должна стабилизироваться.

Подобный инцидент произошел и в Луганской области, где в Рубежном снаряд попал в цистерну с азотной кислотой.

Ранее под удар войск РФ попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден резервуар с аммиаком. Но последствия удалось быстро устранить.