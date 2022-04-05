На Тернопільщині російська ракета пошкодила хімсклад із мінеральними добривами

У ніч на вівторок, 5 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по Тернопільській області. Українська ППО збила ракету, але її уламки впали на склад мінеральних добрив, повідомив голова Тернопільської ОВ Володимир Труш.

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Було пошкоджено шість резервуарів і стався витік хімікатів. В результаті виявили перевищення рівня аміаку в ґрунті та річці Іква.

"Жителям територій, за руслом річки Іква Кременецького району, рекомендуємо не використовувати воду з колодязів як питну. Також забороняється лов риби", - повідомив Труш.

Місцевим мешканцям доставили питну воду. Автомобілі служби ДСНС також підвозять технічну воду для потреб господарств та підприємств.

За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація має стабілізуватися.

Подібний інцидент стався і в Луганській області, де у Рубіжному снаряд потрапив до цистерни з азотною кислотою.

Раніше під удар військ РФ потрапило ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу було пошкоджено резервуар з аміаком. Але наслідки вдалося швидко усунути.