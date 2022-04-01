МАГАТЕ планує проінспектувати Чорнобильську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ вирішило допомогти Україні у подоланні наслідків захоплення російськими окупаційними військами Чорнобильської АЕС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомили у МАГАТЕ, організація веде переговори щодо надання допомоги з керівництвом України.

"МАГАТЕ веде тісні консультації з українською владою щодо направлення першої місії агентства з надання допомоги та підтримки на Чорнобильську АЕС у найближчі кілька днів", – йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, він готовий особисто очолити цю ініціативу.

"Я очолю місію допомоги та підтримки Чорнобильської АЕС якнайшвидше. Це буде перша із серії подібних місій з ядерної безпеки в Україні", – написав Гроссі в Twitter.

Нагадаємо, 24 лютого під час повномасштабного вторгнення в Україну російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Зокрема, дані на датчику поруч із об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка" показали семикратне перевищення норм поглиненої дози радіації

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.

Пізніше стало відомо, що внаслідок присутності в зоні Чорнобильської АЕС, зокрема, у так званому "Рудому лісі", безліч російських окупантів почали відчувати перші симптоми променевої хвороби.