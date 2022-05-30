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На Донеччині внаслідок бойових дій стався витік аміаку: шість населених пунктів в зоні ураження
У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій стався витік аміаку через пошкодження гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". В зону ураження можуть потрапити шість населених пунктів.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - йдеться у повідомленні.
За його словами, в зону ураження можуть потрапити Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник ОВА додав, що місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.
Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 5 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по Тернопільській області. Українська ППО збила ракету, але її уламки впали на склад мінеральних добрив. Було пошкоджено шість резервуарів і стався витік хімікатів.