На Донеччині внаслідок бойових дій стався витік аміаку: шість населених пунктів в зоні ураження

У Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій стався витік аміаку через пошкодження гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". В зону ураження можуть потрапити шість населених пунктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - йдеться у повідомленні.

За його словами, в зону ураження можуть потрапити Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

Очільник ОВА додав, що місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 5 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по Тернопільській області. Українська ППО збила ракету, але її уламки впали на склад мінеральних добрив. Було пошкоджено шість резервуарів і стався витік хімікатів.