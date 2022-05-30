Лиман перебуває під контролем російських окупантів, - Арестович

Місто Лиман у Донецькій області знаходиться під контролем російських окупантів, навколо нього також точаться бої.

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Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Все-таки наші навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман у принципі під російським контролем. Є бої навколо Лимана у напрямку Озерного до переправи через Сіверський Донець, за якою Сіверськ", - зазначив він.

Варто зазначити, що через бойові дії в Донецькій області 30 травня загинуло 3 мирних жителі, а ще 4 отримали поранення. Водночас на даний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.