Пушилін поранений, - МВС

Голова терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення у місті Лиман Донецької області. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник глави офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", - написав Андрусів.

Також про те, що ватажок сепаратистів отримав поранення, написав і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У м. Лиман (Донецька область) під час артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що місто Лиман у Донецькій області знаходиться під контролем російських окупантів, навколо нього також ведуться бої.